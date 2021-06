Ultime calcio - Ai prossimi Europei Arkadiusz Milik non ci sarà. Arriva la decisione sofferta, come ammesso dallo stesso giocatore attraverso i propri profili social:

“Giocare l’Europeo per la Polonia è il sogno di ogni calciatore. È difficile per me lasciare il gruppo, ma è una decisione saggia. So che non posso giocare al 100%. Ho salutato i miei colleghi. Ho detto che avrebbero avuto un grande fan che li sosterrà da casa. Forza, combattiamo Polonia!”