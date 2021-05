Milano, assembramenti eccessivi e tifosi senza mascherine: polemiche per la festa dell'Inter [FOTO]

Ultimissime Serie A - La festa dell'Inter è già nel mirino della critica e fa polemica. Le immagini che arrivano dal Duomo e dall'esterno di San Siro fanno davvero impressione per la quantità di tifosi ammassati e senza mascherine.

«Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi», «Chi non salta rossonero è»: l’Inter è campione d’Italia 2020/2021 e una folla di giovani tifosi invade piazza Duomo con cori e bandiere.

L'edizione online del Corriere della Sera mostra le immagini (ANSA) e racconta:

"Al fischio finale di Sassuolo-Atalanta è iniziata la grande festa dei tifosi dell’Inter. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono riversati in strada per celebrare il successo. In piazza Duomo, tra striscioni e fumogeni, l’atmosfera si è presto scaldata e decine di ragazzi, scavalcate le transenne, hanno dato la scalata al monumento. In barba ad ogni indicazione anti Covid-19, tra i fans nerazzurri è esplosa la gioia dopo oltre dieci anni di astinenza da vittorie: mascherine abbassate e nessun distanziamento sociale".