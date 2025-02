Milan-Verona, violenti scontri con gli steward! Qualcuno azzarda: "Erano ultras travestiti" | VIDEO

Milan-Verona, violenti scontri sabato allo stadio San Siro. In rete emergono nuove immagini che mostrano gli ultras dell'Hellas Verona entrare in contatto diretto con gli steward del Meazza, che li caricano e li respingono duramente. Sul web qualcuno azzarda che non si trattasse di steward, ma di ultras del Milan travestiti. In ogni caso, la dinamica dei fatti è ancora da chiarire e le autorità indagheranno sulla vicenda.

Violenze sono accadute prime e dopo la partita: il bilancio è di un poliziotto ferito e un ultras del Milan arrestato, reo di aver esploso una bomba carta nel parcheggio dei pullman. Pugni, spinte e minacce nei video che circolano in rete.