Milan-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti lancia Raspadori dal 1', Pioli con Bennacer alle spalle di Giroud

Domani alle 21 scenderanno in campo, a San Siro, Milan e Napoli per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Rispetto alla sfida di campionato con l’Empoli tornano in panchina Thiaw, Pobega, Saelemaekers, Rebic e Origi. Spalletti, invece, dovrà fare a meno di Victor Osimhen e Simeone mentre Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. In difesa Oliveira in vantaggio su Mario Rui. Lozano dovrebbe vincere inizialmente il solito ballottaggio con Politano. Queste le probabili formazioni per Alfredo Pedullà:

Stefano Pioli

Milan Napoli probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli