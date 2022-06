Paolo Maldini, che oggi compie 54 anni, a breve firmerà il rinnovo con l'annuncio che non dovrebbe tardare.

Maldini vicino al rinnovo con il Milan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra Maldini e la nuova proprietà non si discute più di stipendio o di durata del contratto (sarà un triennale fino al 2025 o un biennale con opzione per il terzo anno), quanto di competitività della squadra.

