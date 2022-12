Mihajlovic, tifosi in ansia per le sue condizioni: un annuncio fa scattare l’allarme

Ultime notizie. Un tweet del giornalista Clemente Mimun che recita "Forza Sinisa" ha destato grande apprensione tra i tifosi che via social chiedono al giornalista delucidazioni circa le condizioni di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna alle prese dal 2019 con una dura battaglia contro la leucemia. Mostro che ha fatto la sua ricomparsa la primavera scorsa, dopo il trapianto di midollo osseo cui l'ex rossoblu si era sottoposto.

Condizioni Mihajlovic

Mihajlovic è apparso l'ultima volta in pubblico una decina di giorni fa in occasione della presentazione del libro di Zdenek Zeman. Poi il recente ricovero in clinica a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.