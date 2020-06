Napoli - Da qualche ora un profilo instagram intitolato a Jose Callejon, attaccante del Napoli, ha pubblicato un messaggio di addio in spagnolo del giocatore alla maglia azzurra.

Ad accorgersene è stata la moglie del giocatore, Marta Romero che non ha esitato tramite il suo profilo a smascherarlo come fake. Il profilo in questione, infatti, non appartiente a Callejon, che evidentemente, non ha mai scritto quel messaggio.

Guarda le foto in allegato!