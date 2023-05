Mertens avvistato a Capodichino! È tornato a Napoli per lo scudetto | FOTO

Dries Mertens è tornato a Napoli! L'ex attaccante è arrivato questa mattina in città per non perdersi la festa scudetto in programma per giovedì sera: il belga è atterrato all'aeroporto di Capodichino con un volo Istanbul-Napoli e il tifoso Angelo Liguori lo ha intercettato e approfittandone per una foto ricordo, che potete guardare in allegato.

Mertens a Napoli

Mertens ha giocato ieri sera in campionato con il suo Galatasaray, ma la prossima partita è prevista per l'8 maggio ed ha approfittato di questa breve pausa dal campo per far ritorno a Napoli e godersi la festa scudetto insieme ai tifosi napoletani.

