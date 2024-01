Meret verso il rientro ma Gollini si sente titolare, Il Mattino: la sensazione sulla scelta di Mazzarri

Ultime notizie calcio Napoli - Pierluigi Gollini ha conquistato la fiducia di allenatore, compagni e tifosi, a suon di ottime prestazioni per colmare l'assenza dell'infortunato e titolare Alex Meret. L'edizione odierna de Il Mattino parla del dubbio portiere che coinvolgerà Mazzarri:

"Ora, finché Meret sarà ancora alle prese con problemi fisici, almeno due settimane ancora, la questione non si pone. Ma prima o poi, Walter Mazzarri dovrà porsi il dilemma: continuare con Gollini o ridare il posto da titolare a Meret? Non è una questione di poco conto: perché se dovesse il friulano tornare a essere in bilico, in eterno ballottaggio, a fine anno non rinnoverà. Perché una delle condizioni-chiave è avere la certezza che lui è un numero 1 intoccabile. Ma la verità è che Gollini inizia a essere un rivale pericoloso per Meret, anche in vista delle due gare di Champions League con il Barcellona.

Ora Gollini, dopo la finalissima con l'Inter e i miracoli nella fase finale del match, scalpita. Lui, un po', dopo una lunga attesa, si sente titolare, difficile che possa accettare di fare la riserva. E allora, prima che la situazione possa sfuggire di mano, il problema va risolto in maniera chiara: ma Mazzarri ha ancora un po' di tempo, e l'impressione è che Meret tornerà a essere il titolare quando starà bene. Magari con un ritorno all'alternanza che prima non era una cosa così scontata, anzi era una cosa che era sparita di scena proprio per favorire il vice di Donnarumma in Nazionale".