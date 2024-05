Lutto per Mazzocchi: "Un dolore grande, Genny accogli fra le tue braccia la tua amata sorellina"

Ultime calcio - Pasquale Mazzocchi ha scritto sul proprio profilo Instagram:

"Oggi mi hai fatto tornare indietro di venti anni quando provai il dolore più grande della mia vita, perdendo quello che per me era un fratello, alla quale condividevamo ogni cosa, dal piatto, al letto. Oggi quel dolore si è moltiplicato perché a differenza di venti anni fa sono un uomo ed un padre che capisce come va la vita. In questa foto eravamo noi tre con quel sorriso che ti sapeva distinguere in mezzo a mille teste. quello che ti chiedo è di dare la forza giusta alla tua famiglia, perché qui giù è tanto dura senza di te. Chiedo a te Genny, fratello mio di accogliere fra le tue braccia la tua amata sorellina GRAZIA. Ho il cuore frantumato, ma mi piace pensare che hai riabbracciato il tuo fratellino insieme ai tuoi amati genitori. Non ti dimenticherò mai proprio come ho fatto con Genny".