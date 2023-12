Walter Mazzarri non parla stasera in conferenza stampa dopo Napoli-Monza. Al suo posto a prendere la parola è stato il presidente De Laurentiis che ha fatto mea culpa per questa prima metà di stagione.

Questa l'uscita di Mazzarri dallo stadio Maradona dopo Napoli Monza 0-0, con l'espulsione e la delusione per l'ennesimo risultato negativo. Guarda il video su CalcioNapoli24.