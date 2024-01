Mauro Corona: "De Laurentiis mi ha querelato!". Coinvolta anche Bianca Berlinguer, ecco il motivo

"Aurelio De Laurentiis mi ha querelato". Appello pubblico dello scrittore e alpinista Mauro Corona, ospite fisso in qualità di opinionista televisivo della trasmissione "È sempre Cartabianca", in onda su Rete 4 e condotto da Bianca Berlinguer.

Corona: "De Laurentiis mi ha querelato"

Mauro Corona si è scagliato contro il presidente della SSC Napoli: "Un uomo potente come lui se la prende con un poveraccio come me. E tra l’altro non so neanche cosa ho detto, staremo a vedere. Sono cose che mi avviliscono perché ormai in televisione bisogna stare attenti a parlare come a caricare cartucce. Non so se verrò più in televisione, sono stufo. Bisogna stare attenti a tutto quello che si dice. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta".

Mauro Corona e De Laurentiis

Poi ha aggiunto: "Ma come si fa? Il processo del secolo: spero che almeno abbiano scritto il mio nome giusto, Maurizio Corona. Se la querela è stata fatta a Mauro Corona, non esiste". E chiosa con una battuta: "Se De Laurentiis è un uomo nobile del Sud, perché allora non mi sfida a duello?".

Perché De Laurentiis ha querelato Mauro Corona? Il motivo

Ma perché De Laurentiis ha querelato Mauro Corona? Il motivo potrebbe risiedere in una vecchia puntata di Cartabianca, quando la trasmissione andava ancora in onda su Rai 3. Era il settembre 2020, in piena pandemia di Covid19, e all'epoca ci fu uno scontro tra la SSC Napoli e la trasmissione tv di Bianca Berlinguer.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona

La conduttrice avrebbe sostenuto che De Laurentiis si fosse presentato all'Assemblea di Lega Serie A con la febbre (ricordiamo che all'epoca era vietato dalle misure anti-pandemiche), dichiarazioni rese in diretta tv che non furono affatto gradite dal patron del Napoli che - dicono le fonti a lui vicine - soffriva solo di un semplice mal di pancia e non era febbricitante. Solo più tardi ADL avrebbe scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Pare che proprio in quella occasione, l'opinionista Mauro Corona - interpellato a commentare l'episodio - avrebbe dichiarato: "De Laurentiis sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto. Non sapevo... non si sa mai, è un azzardo che, augurandogli ovviamente che guarisca come ho augurato a Berlusconi, per carità, però sapeva. Io sono un povero diavolo ma se sento la febbre non vado al bar, dico che ho la febbre e sto chiuso qui anche se la febbre può essere indotta da grandi bevute". Dovrebbe essere questo il motivo della querela.