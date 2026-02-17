Massimo Giletti litiga col giornalista napoletano e abbandona gli studi di Rai 2 in diretta Tv!

Massimo Giletti abbandona gli studi tv di Rai 2 durante "Il processo al 90º", trasmissione andata in onda ieri sera sul secondo canale. Il giornalista reagisce così alle polemiche scaturite dopo Inter-Juventus 3-2.

Giletti lascia lo studio di Rai 2 in diretta

In collegamento con lo studio c'era anche il giornalista napoletano Massimo D'Alessandro, che sul tema dichiara: "Molto divertente sentire juventini e interisti che litigano per queste ragioni, è gustosissimo. Chi ha fatto la figura peggiore è proprio Chivu, avrebbe dovuto dire anche mezza parola di condanna al suo giocatore e non lo ha fatto. Ha perso una grande occasione. Pensavamo fosse diverso dagli altri invece è esattamente come gli altri".

Poi D'Alessandro si rivolge proprio a Massimo Giletti e dice: "Vorrei dirgli una cosa: lui ha ricordato Calciopoli con i presidenti che chiamavano gli arbitri, ma io ti ricordo che c'erano anche i direttori generali che chiudevano gli arbitri negli spogliatoi".

Giletti protesta: "Non è vero, stai dicendo un falso. Moggi non ha mai chiuso negli spogliatoi l'arbitro a Reggio Calabria, è una fake news. È agli atti". Ma D'Alessandro lo incalza con una provocazione: "Quindi era solo l'Inter colpevole, non la Juventus che poi è stata condannata?".

A questo punto i toni si alzano. Massimo Giletti alza la voce e gli risponde: "Lo scudetto dell'Inter è lo scudetto della prescrizione! Dato da una FIGC che era in mano ad un Commissario, Rossi, che sappiamo tutti con chi ha lavorato. È l'ennesimo scandalo perché all'Inter doveva andare molto peggio di com'è andata alla Juventus".

In studio è il caos: parlano tutti, c'è confusione e allora Giletti si alza: "Arrivederci, dai. Buona giornata! Sto parlando con persone serie? Lo scudetto dell'Inter, lo sanno tutti, è uno scudetto che ha scritto: prescrizione! I reati che faceva il sistema Inter erano peggiori di quelli che faceva Moggi, lo sanno tutti. Andate a leggere Palazzi, non ha voluto vedere le intercettazioni che riguardavano il signor Facchetti e l'Inter. Andate a casa voi! Siete in malafede". E così Giletti abbandona lo studio di Rai 2 in diretta televisiva.