Pasquale Marranzino, che ha disputato l’ultimo campionato di Serie C con la Juve Stabia, conquistando la promozione in Serie B, ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli. Come riportato da Giovanili Napoli, è stata esercitata l’opzione di rinnovo presente nel contratto che era in scadenza a giugno 2024.

Marranzino rinnova con il Napoli

Come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il calciatore, con ogni probabilità, sarà tra i convocati del ritiro di Dimaro, che partirà nel mese di luglio.