Mario Rui incontra una tifosa portoghese: in regalo una sciarpa del Portogallo, spunta una promessa | VIDEO CN24

Nel pomeriggio di ieri, dopo la seduta di allenamento che si è svolta a Carciato, durante il ritiro di Dimaro, Mario Rui si è intrattenuto con i tifosi per firmare autografi. Presente anche una socia portoghese del Club Napoli Leverkusen, moglie di un napoletano che vive a Colonia.

Mario Rui incontra una tifosa portoghese

La tifosa, dopo averla fatta firmare, ha regalato al terzino la sciarpa del Portogallo e ha ricevuto in cambio la promessa di riceve la sua maglia, giovedì, all'Hotel, dopo la gara amichevole che si giocherà con l'Anaune Val di Non e che sarà la prima uscita stagionale per la SSC Napoli. Un anno fa, Mario Rui le aveva regalato la sua tuta.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli