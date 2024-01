Supercoppa italiana, sono uscite le formazioni ufficiali di Napoli-Inter. Walter Mazzarri punta ancora sul 3-4-3, ma stavolta lascia in panchina Mario Rui e schiera Alessio Zerbin dal primo minuto.

Il giornalista Carlo Alvino svela il motivo della decisione sul terzino portoghese: "Mario Rui soffre già da un paio di giorni di vesciche ad un piede. Stasera è in panchina pronto comunque a subentrare. Il Napoli si è così cautelato per non sprecare una sostituzione".