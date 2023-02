Mario Di Leva è stato ospite di Aurelio De Laurentiis in tribuna autorità in occasione di Napoli-Cremonese. Il piccolo attore napoletano, insieme a suo padre Francesco Di Leva, ha avuto la possibilità di entrare fino a bordo campo durante il pre partita. Ecco le immagini postate dal padre sui social che testimoniano l'emoziona provata dal baby attore diventato ancora più famoso dopo il siparietto con Amadeus a Sanremo. Clicca su play per vedere il video: