Ultime calcio - “Ti ricordi di questo ginocchio? Non l'ha visto nessuno quella notte... Ti mando un grande abbraccio amico. E i miei migliori auguri per il tuo compleanno, Fenomeno”, scrive Diego Armando Maradona all'amico Ronaldo, per il suo compleanno.

Maradona