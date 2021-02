Maradona, spunta l'ultimo video prima di morire: "Sono ammaccato. Quando sono con gente buona esco dalla mia tana"

Ultimissime - Continua a far discutere la morte di Diego Maradona, nonostante siano trascorsi quasi tre mesi dalla sua scomparsa. Sotto accusa e al centro delle indagini la potenziale negligenza da parte dei medici che lo avevano in cura, che troverebbe ulteriore conferma in un nuovo video inedito dell'argentino, l'ultimo prima della sua morte, in cui parlando al dottore Leopoldo Luque spiegava come si sentisse subito dopo l'operazione, come riporta l'edizione online del Corriere dello Sport:

Maradona