Platini arrestato per corruzione, Maradona non si sbagliava: "Lui e Blatter si spartiscono denaro dal 1998"

Michel Platini arrestato in Francia per le accuse di corruzione a suo carico per l'assegnazione dei Mondiali al Qatar nel 2022.

Platini arrestato, le accuse di Diego Armando Maradona

Tornano d'attualità le parole di Diego Armando Maradona sull'ex idolo della Juventus quano fu arrestato l'ex presidente Fifa Blatter: "E' dal 1998 che si spartiscono denaro e a me non va giù. Noi vogliamo che comandi un uomo di calcio. Sono venuti a convincermi con i soldi, ma io i soldi li guadagno lavorando, non fottendo la gente. Platini? Lui è francese: se il vento va a sinistra, lui sta a sinistra; se va a destra, lui sta a destra".