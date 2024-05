"Maradona è mille culure", mostra da brividi di Salvador Gaudenti: il tour | VIDEO

Il Presidente del club Napoli Cava dei Tirreni e di UANM, Bruno Magliano ha scelto Castrovillari per il VI raduno. La manifestazione più attesa dell'anno, che fa riabbracciare i Club Amici sparsi in ogni parte del Mondo in una giornata che si colorerà di azzurro, si svolge oggi, 25 maggio, a partire dalle 10.30 e fino a sera inoltrata. L'evento potrà essere seguito LIVE, dalle ore 11:30 alle 13 e dalle 17 alle 19, su CalcioNapoli24 TV (Canale 79 DTT) e sul canale Youtube di CalcioNapoli24, con i nostri inviati Ciro Novellino ed Emanuele Bernardo.

Mostra "Maradona è mille culure" di Salvador Gaudenti

E in quest'occasione, vi mostriamo la mostra dell’artista Salvador Gaudenti dal titolo “Maradona è mille culure”, un omaggio a Diego Armando Maradona. Ecco il video: