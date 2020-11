Maradona, la denuncia dell'amico storico: "Lo facevano ubriacare per impedirgli di vedere le figlie!"

Ultime notizie calcio Napoli - Da brividi il racconto di Mariano Israelit, l'amico storico di Diego che era presente anche alla veglia. Stando alle sue parole affidate al quotidiano "Olè", alcune persone a lui vicine lo facevano ubriacare negli ultimi tempi per impedirgli di vedere le due figlie, Dalma e Gianina:

"Quello che ti dirò ora non è che me l'hanno detto, l'ho vissuto mentre ero lì. Sono stato a casa tante volte, Diego mi chiamava per una grigliata con la famiglia o solo con il dottor Mariano Castro. Andavamo, mangiavamo ed arrivava la notizia che le due figlie, Dalma e Gianina, sarebbero arrivate a trovarlo alle 7. Alle 6, mentre noi ci preparavamo per andar via e lasciargli un po' di intimità con le figlie, arrivava questo Charly che gli offriva una birra. Poi un'altra. Io gli dicevo: "Charly, stanno arrivando le figlie". Lui mi risponde che non c'è nulla che non va. Alla terza birra, Diego ha iniziato a balbettare, chiedendosi come potesse accogliere le figlie in quelle condizioni, e quindi rinviava l'incontro".