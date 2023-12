Maradona, l'ex avvocato lascia un bigliettino ai clienti fuori lo studio: "Nulla oggi vale di più di questo"

Angelo Pisani, storico avvocato di Diego Armando Maradona nella querelle contro il Fisco italiano e fautore della pace definitiva tra il Pibe de oro ed il figlio italiano Diego junior, è stato protagonista qualche giorno di un gesto quasi inconsueto per la società moderna.

Pisani recita figlio, il gesto dell'ex legale Maradona

Lo scorso¬†21 dicembre, infatti, ha cancellato ogni appuntamento presso lo studio legale e non solo, si¬† √® fatto anche sostituire in tribunale per un motivo importante: la recita del figlio. Ai clienti ha ed amici ha cos√¨ risposto: "Oggi non ci sono, nulla vale di pi√Ļ della prima recita di mio figlio, non c‚Äô√® nulla di pi√Ļ importante‚ÄĚ Angelo pisani , avvocato del foro di Napoli e storico difensore di Maradona contro il sistema Equitalia che voleva tenerlo lontano dall‚ÄôItalia , ha chiuso il suo studio gioved√¨ 21 dicembre per le prove e per la giornata di venerd√¨ 22 dicembre. Il motivo? La recita del figlio di quasi 4 anni, vestito da angioletto. ‚ÄúNon c‚Äô√® nulla di pi√Ļ bello . Questi sono i valori del Natale. Sono momenti che non tornano pi√Ļ. Un conto per mio figlio sarebbe vedere solo gli altri pap√† e mamme, un altro vedere anche il suo pap√†". Che dire, chapeau.