Manfredi: "Domenica area pedonale dalle 12 alle 4 di mattina! Trasporti pubblici fino a mezzanotte"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa dalla Prefettura, per annunciare le direttive prese dal Comune di Napoli in vista della festa scudetto prevista per domenica pomeriggio.

Ecco le dichiarazioni del Sindaco Manfredi: "Oggi siamo arrivati alla decisione di far giocare nella stessa giornata le gare dell'Inter con la Lazio e il Napoli. Questo per garantire, nel lungo fine settimana, un regolare svolgimento. Serve un dispiegamento di forze straordinario e ben bilanciato. Insieme alla questura e alla Prefettura è stata garantita la massima libertà e gioia per garantire la sicurezza delle persone e dei cittadini che saranno presenti. Napoli deve dimostrare tutta la sua gioia e la capacità organizzativa. Vogliamo garantire che nel centro storico non ci siano scorribande di motorini. L'area pedonale nel centro storico sarà valida da mezzogiorno alle 4 di mattina e ci sarà il presidio di alcuni monumenti".

Sui trasporti pubblici, pullman e metropolitana: "Ci sarà una frequenza aumentata dei trasporti e presidio delle stazioni fino a mezzanotte. Sarà una bellissima festa e sarà fatta con responsabilità. Napoli è una città che saprà festeggiare. I trasporti saranno aperti fino a mezzanotte con un piano specifico di presidio delle stazioni sia di ANM che EAV e Ferrovia dello Stato, si cercherà di evitare eccessiva presenza di persone all'ingresso. Ci sarà un prefiltraggio per accedere e avere sicurezza massima. Al Largo Maradona è stato fatto un sopralluogo e ci sarà un presidio con alcuni punti che, in caso di eccessiva presenza, porterà al blocco degli accessi". Le biciclette invece sono consentite.

Infine: "Domenica avremo circa 3-400 vigili più personale di supporto. Voglio mostrare la mia gratitudine alla città e a tutti i dipendenti del comune che hanno manifestato grande disponibilità per garantire la più grande sicurezza possibile".