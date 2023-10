Maignan risponde a Zangrillo: "Assassinio? Le parole hanno un significato..."

Mike Maignan risponde a Zangrillo! Dopo le accuse del presidente del Genoa, che aveva definito "assassinio" l'intervento scomposto di Maignan che gli è valso l'espulsione, adesso il portiere del Milan prende la parola sui social per rispondere:

"Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d'azzardo, forse un atto d'azzardo deplorevole, ma in nessun caso un "assassinio". Ti auguro il meglio per il futuro e spero tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato".