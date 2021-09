Ultime calcio - Finisce in parità il match di Reykjavik tra Islanda e Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar. Gli ospiti sono andati in vantaggio di due gol con Velkosvski e Alioski, rimontati nel finale da Bjarnason e da Gudjohnsen. Risultato finale 2-2. In campo anche il centrocampista del Napoli Eljif Elmas per tutto il match.