Lutto SSC Napoli: "Ciao Totonno Juliano, sei stato il Napoli! È una delle giornate più brutte della nostra storia"

Napoli Calcio - Un grave lutto ha colpito la S.S.C. Napoli e tutta la città. Ci ha lasciato Antonio Juliano, ex storico capitano della squadra partenopea con cui ha totalizzato ben 505 presenze. Totonno era stato anche dirigente del Napoli portando Krol e Maradona in azzurro. Successivamente, nella stagione 1997-98 e 1998-99 tornò come dirigente in azzurro. Juliano aveva 80 anni.

E arriva il messaggio di cordoglio della SSC Napoli:

"È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.

Ciao, Totonno!".

E De Laurentiis aggiunge: "Il mio cordoglio e quello di tutto il Napoli in questo tweet".

Antonio Juliano

Ecco il tweet del club azzurro: