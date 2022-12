Lutto per il mondo dello sport: muore Vittorio Adorni, ex campione del mondo del ciclismo

Ultime notizie - Lutto per il mondo dello sport, triste vigilia di Natale per il settore. Il mondo del ciclismo piange la scomparsa dell'ex campione del mondo Vittorio Adorni, uno dei migliori corridori della sua generazione, vincitore del Giro d'Italia nel 1965 e del campionato del mondo in linea nel 1968 a Imola.

Lutto per il ciclismo: muore Vittorio Adorni

L'annuncio è stato dato su Facebook da Norma Gimondi, figlia di Felice Gimondi, ex compagno di squadra, rivale e amico di Adorni:

"Ciao Vittorio, salutami papà. Rip. Sentite condoglianze alla famiglia", il messaggio pubblicato sui social. Gimondi arrivò terzo nella corsa rosa vinta da Adorni, prima che i due diventassero compagni di squadra alla Salvarani. Adorni è stato anche compagno di squadra del "Cannibale" Eddie Merckx.

Si è spento a 85 anni, compiuti lo scorso 14 novembre.