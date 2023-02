Lutto Napoli, Venerato: "Zurlini era un padano innamorato di Napoli, addio Mario"

È morto Mario Zurlini, aveva 80 anni. Ex calciatore e allenatore, ha giocato con il Napoli per dieci anni, dal 1964 al 1974, nel ruolo di libero. Componeva la storica difesa del Napoli con Zoff tra i pali, Ripari, Pogliana, Zurlini e Panzanato, in totale totalizzò ben 197 presenze con la maglia azzurra diventando una vera e propria colonna portante della squadra in quegli anni.A fine carriera è stato allenatore in Campania nelle serie minori. Zurlini avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 marzo, era nato a Parma nel 1942 e lascia la moglie Linda e i figli Fabrizio, Davide, Cristiana e Lorenzo.

Lutto Napoli per la morte di Zurlini

Ultime notizie. La SSC Napoli ha commemorato la morte di Zurlini con un messaggio via social:

"Ciao Mario Zurlini, indimenticato libero azzurro".

Anche il collega della Rai, Ciro Venerato ha voluto ricordare questa scomparsa: