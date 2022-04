Lutto al braccio, tutti sostengono CR7: ad Anfield si stringono nel dolore del portoghese

Ultime calcio - Questa sera durante Liverpool - Manchester United di Premier League, i tifosi si uniranno in un applauso a sostegno di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez dopo la morte, annunciata ieri, di uno dei due gemellini durante il parto.

Cristiano Ronaldo

Lutto al braccio per il lutto di Cristiano Ronaldo

Al minuto sette, come comunica il sito del Manchester United, i tifosi delle due squadre si uniranno per sostenere i campione portoghese. Il Manchester United ha presentato inoltre la richiesta di indossare una fascia nera in segno di lutto questa sera, una richiesta che è stata accettata.