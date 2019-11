Lussemburgo-Portogallo, le formazioni ufficiali: out Mario Rui, CR7 ancora dal primo minuto

Lussemburgo e Portogallo scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 15.00 in un testa a testa valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Non c'è in campo dal primo minuto Mario Rui, che partirà dalla panchina. Dal primo minuto al suo posto Guerreiro del Borussia Dortmund.

Lussemburgo (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill, Barreiro Martins, Skenderovic, Turpel; Rodrigues, Deville.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo, Pizzi; Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva.