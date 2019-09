Il Napoli ha battuto, nella serata di ieri, la Sampdoria nella terza giornata del campionato di Serie A. Vittoria interna per 2-0 grazie alla doppietta di Mertens. E' stata anche la prima gara interna per Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli sorride con la sua famiglia e si gode qualche ora di relax in vista del debutto in Champions League contro il Liverpool. Questo lo scatto pubblicato sul profilo Instagram da sua moglie Ana.

Clicca sulla foto per ingrandirla.