Lotito, il presidente-senatore firma un emendamento, sconto sul debito col Fisco se in regola!

Ultime notizie Serie A - Dopo il salva-Lazio, ecco il salva-Lotito: il presidente-senatore firma un emendamento con cui si fa lo sconto per il vecchio debito con il Fisco. Lo riporta l'ANSA:

 

"Lotito ha illustrato nel dettaglio l'emendamento nel corso della seduta odierna della commissione finanze. Anche se il voto non è ancora iniziato e anche se il governo non ha espresso ufficialmente i pareri sugli emendamenti depositati. A quanto si apprende da fonti parlamentari, l'esecutivo sarebbe intenzionato ad esprimere parere negativo sulla proposta. Il senatore di Forza Italia andrebbe però dritto per la sua strada, chiedendo le operazioni di voto. La commissione tornerà a riunirsi domani partendo dall'esame degli emendamenti sui tributi locali".