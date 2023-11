Lobotka al centro del villaggio: spunta il ruolo che gli ha affidato Mazzarri nel suo Napoli!

Ultime notizie Napoli - Primi giorni di lavoro a Castel Volturno per Walter Mazzarri con i nazionali, reduci dagli impegni durante la sosta e tornati ad allenarsi a Napoli con i compagni.

E pare che per il nuovo tecnico del Napoli, che ha sostituito l'esonerato Garcia alla guida dei campioni d'Italia, ci sia da rimettere Stanislav Lobotka al centro del gioco degli azzurri. Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Il playmaker slovacco tornerà a piazzarsi in cabina di regia e sarà nuovamente il fulcro del gioco del Napoli. Walter intende restituirgli il ruolo di faro del centrocampo fin dalla gara di domani a Bergamo contro l'Atalanta. Lo slovacco dovrà tornare a fare quello che ha sempre fatto, capace cioè di raccordare gioco e reparti: cucire, scucire, tessere ed eventualmente spezzare le linee di passaggio avversarie nerazzurre. Insomma, il leader indiscusso della mediana nel Napoli schiacciasassi di Spalletti che proprio Mazzarri ha detto di aver studiato a fondo. Non che con Garcia Lobotka non avesse trovato spazio, intendiamoci, ma era stato svestito del compito di «sarto» della mediana, relegato dall'allenatore francese al ruolo di centromediano metodista posizionato davanti alla difesa. Il Napoli aveva spento la luce. Mazzarri intende fare l'esatto contrario. Il tecnico è carico a mille, ha ricaricato la squadra e dato già compiti precisi ai suoi pretoriani. Tra questi Lobotka è uno dei più alti in grado".