Lo juventino Chirico: "Eppure pensavo che i tifosi della Salernitana fossero migliori dei napoletani..."

Il giornalista juventino, Marcello Chirico ha pubblicato un articolo sulla testata giornalistica ilbianconero.com:

"Mi è capitato per caso di vedere su TikTok di una collega che per una televisione locale ha intervistato i tifosi della Salernitana dopo la partita dell'Arechi contro la Juventus".

"I commenti? "Ora capiamo perché la chiamano Rubentus", "i soliti aiuti", "sanno solo rubare". Allora: c'era un rigore per la Juve dopo 30 secondi per fallo di Maggiore su Yildiz. C'era rigore su Vlahovic per l'ancata di mestiere di Gyomber. Ma poi, no, glielo vogliamo ricordare ai tifosi salernitani cos'è successo l'anno scorso contro di loro? O se lo sono già dimenticati (il riferimento è a un gol annullato alla Juventus, ndr)? Pensavo fossero migliori dei tifosi napoletani. Invece sono identici".