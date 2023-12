Leone d'Oro per De Laurentiis e la SSC Napoli! Due prestigiosi premi a Venezia

Prestigioso riconoscimento per il presidente Aurelio De Laurentiis! Al Gran Premio Internazionale di Venezia il presidente della SSC Napoli ha ricevuto ben due Leoni d'Oro: uno alla SSC Napoli per Meriti Sportivi ed uno personle, il Leone d'Oro per l'Imprenditoria.

