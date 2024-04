Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: De Rossi lancia Baldanzi dal 1'

Ultime calcio - Gara per la salvezza e per la Champions quella tra Lecce e Roma, che alle ore 18 si sfideranno al Via del Mare. Sorpresa tra i padroni di casa, con Luca Gotti che rinuncia inizialmente a Krstovic mentre De Rossi lancia Baldanzi e Zalewski dal 1'.

Lecce Roma formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Sansone, Dorgu; Piccoli. Allenatore: Luca Gotti.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi.