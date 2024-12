Le ultime da Formello: in 7 non si sono allenati oggi

Tra gestione e infortuni, soltanto domani si capirà la portata dell’emergenza e chi sarà preso in considerazione per la sfida di Coppa Italia con il Napoli. Stamattina, oltre a Tavares e Vecino (assenze assodate), non si sono visti in campo Patric, Pellegrini, Castellanos, Marusic e Dia. Rovella, in più, ha iniziato in gruppo per poi staccarsi e svolgere una corsa a parte. Le vere prove tattiche scatteranno durante la rifinitura (domani alle 16), nel frattempo vanno segnalate le assenze alla ripresa e i giocatori impegnati in sedute differenziate (Vecino, out per una lesione muscolare).

Si è rivisto coi compagni Castrovilli, out da più di un mese per l’operazione al menisco sinistro. Andrà in panchina, per essere utilizzato deve prima recuperare una buona condizione atletica. Rimane qualche speranza per Dia, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro il Ludogorets. Il senegalese sente ancora dolore, il test decisivo è rinviato alla vigilia del round di Coppa.