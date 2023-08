LDT - "Io accerchiato e spogliato dagli ultras Frosinone, non avevo maglia del Napoli ma..."

Notizie Calcio Napoli - Riceviamo e pubblichiamo una spiacevole situazione vissuta da un tifoso azzurro sabato scorso a Frosinone:

Ciao, mi chiamo Massimo, ho 15 anni, sono abruzzese di residenza ma napoletano nel cuore. Vado a vedere le partite da quando avevo 5 anni, sia in curva B al Maradona che in qualche trasferta, e così è stato anche sabato scorso con Frosinone-Napoli al Benito Stirpe, precisamente nella tribuna est. Durante la partita c’è stato massimo rispetto fra frusinati e napoletani, seduti civilmente fianco a fianco negli stessi settori. Purtroppo, all’uscita, mentre con mio padre ci dirigevamo verso la macchina, in un posto un po' isolato, siamo stati accerchiati da un gruppetto di ultras del Frosinone. Vedendomi con la maglia ULTRAS LIBERI (Napoli), mi hanno sottratto il cappello di Maradona con forza e mi hanno obbligato a togliermi la maglia e infilarmela nel pantalone, costringendomi ad andare seminudo per strada. Allo stesso tempo, un secondo urlava minaccioso contro mio padre, dicendogli che era questione di "rispettosità" (nuova parola del vocabolario?). Mio padre ha gestito la situazione con le parole, evitando che la situazione degenerasse. ULTRAS LIBERI è una frase comune a molte tifoserie e non vedo quale sia il problema ad andare in giro con una maglia di questo tipo. Vorrei capire cosa c'è nella testa di un gruppo di persone che aggrediscono, in gruppo, un padre e un figlio minorenne che un sabato pomeriggio sono andati tranquillamente a vedersi una partita. Se questo li fa sentire forti, sono persone che hanno dei seri problemi. Premetto di essere un amante del mondo ultras, mi rispecchio nella loro mentalità e nei loro modi di fare e un giorno spero di entrare tra loro. Frequentando la curva e stando a contatto con loro, sono sicuro che gli ultras del Napoli non farebbero mai una cosa del genere. Questo episodio, da parte di una minoranza di falsi tifosi, non cambia la mia buona opinione su Frosinone e i suoi sostenitori perché, come ho detto prima, all'interno dello stadio (molto bello), c'è stato rispetto e civiltà. Forza Napoli sempre e ci vediamo domenica col Sassuolo in curva B.