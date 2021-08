Lazio, Reina o Strakosha? Sarri non ha ancora deciso...

Ultime calcio - Da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri, il dubbio in porta, un anno dopo, si ripete. Chi scegliere tra Pepe Reina e Thomas Strakosha? Il tecnico non ha ancora comunicato la sua decisione. Dopo Auronzo - scrive il Corriere dello Sport - altre valutazioni nel ritiro di Marienfeld che scatterà lunedì prossimo. Reina rappresenta la certezza, soprattutto per Sarri, che lo ha avuto al Napoli e ne ha sempre parlato bene. Strakosha invece, con il contratto in scadenza nel 2022, ha voglia di rilanciarsi e riprendersi i guanti da titolare nella Lazio.