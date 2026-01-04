Lazio-Napoli, Politano è l'MVP: dati e statistiche della sua prestazione
Politano
La prestazione di Politano in Lazio Napoli
Lazio-Napoli 0-2, vittoria degli azzurri allo stadio Olimpico di Roma! Grandissima prestazione di Matteo Politano che a fine partita conquista anche il titolo di MVP come miglior calciatore della partita.
Lazio-Napoli 0-2, le statistiche di Politano
Di seguito alcuni dati sulla prestazione di Politano in Lazio-Napoli:
- 90 minuti giocati
- 2 assist
- 3 occasioni create
- 2 grandi occasioni create
- 1/3 palleggi riusciti
- 4/9 cross precisi
- 1 recupero di palla
- 2 contrasti vinti
- 3/9 duelli vinti
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