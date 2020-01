Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Ospina unica novità di Gattuso, confermata la formazione schierata contro l'Inter

Formazioni ufficiali Lazio-Napoli. Il Napoli è chiamato all'impresa contro la squadra più in forma di Serie A, gli azzurri sfidano la Lazio all'Olimpico di Roma. Fischio d'inizio fissato per le ore 18, la squadra di Gattuso cercherà di conquistare almeno un punto. Il tecnico sceglie Ospina tra i pali, Meret non sarà della gara per una botta al fianco sinistro. Coppia di difensori centrali formata da Manolas e Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui sugli esterni. Tridente di centrocampo formato da Allan, Fabian e Zielinski. In attacco, invece, Callejon e Insigne dietro Milik.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO: in attesa

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.