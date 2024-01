Lazio-Napoli, il Giudice Sportivo chiude 4 settori dell'Olimpico per cori razzisti

Ultim'ora: decisione del Giudice Sportivo in vista di Lazio-Napoli, partita di Serie A in programma per domenica 28 gennaio 2024 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio Napoli

In seguito ai cori razzisti intonati dai tifosi biancocelesti ai danni di Romelo Lukaku nella partita di Coppa Italia contro la Roma, il Giudice Sportivo oggi ha disposto la chiusura dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Distinti Est e Distinti Ovest dello stadio Olimpico di Roma. La sanzione si applicherà alla partita Lazio-Napoli.

La Lazio farà ricorso.

Queste le motivazioni ufficiali espresse dal Giudice SPortivo