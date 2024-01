Lazio, il report della doppia seduta di allenamento: Sarri recupera il vice Immobile ma ha già pronta anche l'alternativa

Doppia seduta in archivio per la Lazio. L'allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tattico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti.

Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva sulla tattica in vista della gara contro il Napoli. I biancocelesti torneranno a lavorare alle 15:00 di domani: sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM.

Taty Castellanos è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra. L'attaccante biancoceleste, salvo clamorose novità, sarà regolarmente a disposizione per la partita contro il Napoli. Sarri, però, non ha ancora deciso chi schierare nel ruolo di prima punta: l'opzione più probabile è che si opterà per Felipe Anderson falso nueve.

