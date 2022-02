Ultime notizie calcio - Toma Basic, centrocampista della Lazio che sta trovando poco spazio e che in estate era stato cercato anche dal Napoli, a Roma ha vissuto una disavventura non di poco conto. Mentre raggiungeva il ristorante “Johnny Micalusi” per il pranzo di squadra, è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da casco e mascherina che gli ha puntato una pistola al costato e si è fatto consegnare il Rolex Daytona che aveva al polso. Adesso la Polizia indaga sul caso.