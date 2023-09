Lazio-Atletico Madrid tra le gare meno viste in tv delle italiane negli ultimi 5 anni

Il gol allo scadere di Provedel, portiere della Lazio, ha permesso ai biancocelesti di strappare un punto all’Atletico Madrid, passato in vantaggio nel primo tempo con un gol fortunoso di Barrios. La prima sfida della Champions League 2023/24 per la formazione di Maurizio Sarri è stata anche la prima partita trasmessa in chiaro su Canale 5 in questa stagione.

La rete ammiraglia di Mediaset, infatti, ha ancora per questa stagione l’esclusiva sulla migliore partita del martedì, che coincide con quella di una italiana, almeno fino a quando i club di Serie A riusciranno a rimanere nella competizione. La scelta della UEFA di collocare Milan-Newcastle alle 18.45 ha di fatto costretto la televisione di Cologno Monzese a optare per la sfida dell’Olimpico, dove è arrivato l’Atletico dell’ex laziale Diego Pablo Simeone.

Nonostante una partita sempre sul filo di lana che è culminata con il gol di Provedel, secondo portiere italiano a riuscire a segnare un gol in Champions League dopo Marco Amelia, gli ascolti registrati da Canale 5 hanno toccato quota 3.089.000 spettatori, per uno share del 16,8%. Un risultato di basso livello, tanto che a fare registrare risultati peggiori negli ultimi anni ci sono solamente tre partite. Due della stagione 2020/21, Lazio-Zenit (2.539.000 con 9,3% di share) e Atalanta-Midtiylland (2.937.00 con share del 10,7%) e una della stagione scorsa, Rangers-Napoli che aveva raccolto 2.988.000, ma uno share appena superiore che si è attestato sul 16,9%.