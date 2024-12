Notizie Calcio - Lavezzi choc in Francia: svaligiato l’appartamento dell’ex attaccante del Napoli.

Furto nell'appartamento di Lavezzi in Francia

Come riporta la stampa transalpina, nella notte di domenica e lunedì si è verificato un furto cn scasso presso la casa situata a Neuilly-sur-Seine. Non c’era nessuno all’interno al momento dell’irruzione e i ladri hanno fatto piazza pulita portando via prodotti di lusso. Non è stato ancora stimato il danno economico esatto ma di sicuro si parla di una cifra considerevole.