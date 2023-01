Largo Maradona Napoli, la situazione dopo il nuovo blitz: il sopralluogo | VIDEO CN24

Napoli Calcio - Nuovo sequestro a Largo Maradona, nuovo punto di riferimento assoluto della città dalla tragica scomparsa della Pibe de Oro.

Largo Maradona, nuovo sequestro

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, altro blitz della Guardia di Finanza in queste ore della polizia per smantellare una bancarella del falso. “Per non far vedere questo oltraggio e questa profanazione del suo tempio abbiamo coperto l’altarino e aperto la finestra dove è raffigurato il suo volto”, riferiscono i cittadini che hanno protestato ai Quartirti Spagnoli. Denuncia e multa per il venditore abusivo.

In allegato le nostre immagini.