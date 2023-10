Lady Rugani derubata della borsa nel suo condominio a Torino: "In soli 3 minuti"

Michela Persico, giornalista e compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, è stata derubata nel centro di Torino. Ecco la sua denuncia dell'accaduto sui social: "Mi hanno rubato la borsa con all'interno tutte le mie cose. La borsa si trovava nel condominio dove io abito, nel centro di Torino. Ragazzi state attenti, non vi potete fidare più di nessuno. A questa simpatica persona auguro un dente del giudizio che faccia male come a me".

"Ho sbagliato perché non ci si deve fidare di nessuno ma io ho lasciato la mia borsa davvero per tre minuti per scaricare la macchina e non l'ho più trovata. Almeno potevano lasciare i documenti, hanno preso tutto".