La vergogna del Bentegodi: ululati dei tifosi dell'Hellas Verona verso Makoumbou

Momenti che sarebbe meglio non vivere al Bentegodi durante la partita tra Hellas Verona e Cagliari. Ad inizio secondo tempo, quando il punteggio era ancora sullo 0-0, i padroni di casa hanno potuto beneficiare della superiorità numerica per via dell'espulsione ai danni di Antoine Makoumbou (25 anni), centrocampista in forza ai sardi che è stato allontanato dal rettangolo verde per doppia ammonizione dopo un fallo sul trequartista gialloblù Duda. Al momento dell'uscita dal campo, Makoumbou ha scaraventato a terra con foga una bottiglietta di plastica a terra, scatenando una reazione da parte della tifoseria di casa. Chi era presente al Bentegodi, infatti, non ha potuto non udire gli ululati razzisti che si sono sollevati dalla Curva Sud all'indirizzo del centrocampista classe 1998, nazionale del Congo